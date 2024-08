V Česku je nyní módní stěžovat si na absenci kvalitně veřejné debaty. Debaty založené na absolutní svobodě slova, bez okřikování, nálepkování a posouvání významů. Nejvíce samozřejmě naříkají ti, kdo se sami označují za bojovníky za svobodu slova a zdravý rozum. Jeden by jim i přitakal. Pokud by tedy právě oni nebyli paradoxně těmi, kdo racionální debatu ničí a svobodu slova nesnášejí. Nevěříte? Předvedu to.

Co se dočtete dál Co Otakar Foltýn ve skutečnosti řekl.

Jak to „bojovníci za svobodu slova“ překroutili.

Co by současným pseudorevolucionářům řekl Karel Čapek.