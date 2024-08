Už je to týden, co ukrajinské jednotky zaskočily Kreml. A to vpádem do ruského pohraničí v Kurské oblasti, z něhož zatím neodešly – navzdory spekulacím o tom, že jde jen o propagační úder. Celá operace byla přísně utajená a to se začíná pomalu...

13. 8. 2024 ▪ 4 min. čtení