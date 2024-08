Volili byste do nejvyšších funkcí ve státě politika, který má sotva průměrný majetek? Je to argument pro, nebo proti? I to je otázka, kterou před prezidentskými volbami řeší američtí voliči. Na post viceprezidenta totiž za demokraty kandiduje Tim Walz, který má za sebou kariéru vojáka a později učitele. Což jsou profese, které i v Americe mají jiné výhody než vysoký plat.

Walz nic podstatného nezdědil a jeho žena také pracovala jako učitelka. Jako guvernér Minnesoty – což je stát, který má zhruba polovinu populace Česka a přitom o polovinu vyšší nominální HDP – nevydělává ani tolik co čeští hejtmani. Jeho majetek je pod milionem dolarů. A to na prahu šedesátky.

