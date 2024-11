Nemělo by se to s lichotkami přehánět, zvlášť když je jejich rozpor s realitou do očí bijící. V politice platí, že volič má ve finále vždycky pravdu. Jestliže je tedy s prací německého kancléře Olafa Scholze spokojená jen pětina občanů, prostě není dobrým politikem. Jeho ministr obrany Boris Pistorius ale přesto prohlásil, že „v Olafu Scholzovi máme skvělého kancléře“. Je to tedy lichotka tak přehnaná jako málokterá jiná.

Co s tím, když v Německu budou předčasné volby, a to nejspíš už na konci února? Měla by Scholze jeho sociální demokracie (SPD) vyměnit za jiného, populárnějšího lídra? Není to dilema, které se týká jen německé politické scény. Čeští lidovci se v průzkumech propadli bezpečně pod pětiprocentní hranici nutnou pro znovuzvolení, a přitom mají politika, který je populární – jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. V ODS taky najdeme oblíbenější představitele, než je premiér Petr Fiala.

