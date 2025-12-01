Při sestavování vlády je největší rozruch kolem ministerských kandidátů strany Motoristé sobě. Předsedu Petra Macinku, který se původně měl stát ministrem životního prostředí, odmítala kvůli jeho antiekologickým postojům značná část odborné veřejnosti, psaly se proti němu petice, které podepsaly stovky akademiků.
Čestný prezident Filip Turek, kterého chtěli Motoristé původně poslat na ministerstvo zahraničí, zase budil odpor kvůli své minulosti, zachycené ve facebookových postech, které těžko vykládat jinak než jako sympatie k nacismu.
A když si oba pánové posty prohodili, moc se to nezlepšilo. Lépe řečeno vůbec. Turka prezident Petr Pavel nechce jmenovat ministrem čehokoli. A ironicky je to právě nejmenší strana nastupující vládní koalice, která dělá největší rozruch i největší problémy pravděpodobnému premiérovi Andreji Babišovi.
Co se dočtete dál
- Proč je lepší, když ministři projdou volebním kláním.
- Jaká jsou nebezpečí vyplývající z fachidiocie v politice.
- Jak kult nezávislých expertů ničí politiku.
