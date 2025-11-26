Šéf hnutí ANO Andrej Babiš představil ve středu na Pražském hradě prezidentovi Petru Pavlovi všech 16 jmen na posty budoucích ministrů. Koalice rodící se vlády ANO, SPD a Motoristů zkoušela do poslední chvíle vymyslet, jakým způsobem dostat do kabinetu čestného prezidenta Motoristů a jejich „ikonickou tvář“ Filipa Turka.

Nakonec se překvapivě rozhodla podle jejich slov pro „vstřícné gesto“ – výměnu politiků, kteří mají obsadit posty šéfů resortů životního prostředí a zahraničí. To znamená, že by do křesla ministra životního prostředí měl zamířit Filip Turek a naopak post na „zamini“ by obsadil šéf Motoristů sobě Petr Macinka.

Tento tah ale nevyšel. „Prezident republiky zopakoval, že jeho výhrady k Filipu Turkovi jako členu budoucí vlády přetrvávají,“ uvedl v tiskové zprávě Hrad po jednání.

Babiš pak sdělil, že šlo o výhrady kvůli právním důvodům a že mu prezident „mohl dát šanci“. Situaci posléze během středy řešil ještě s předsedou Motoristů Macinkou. Spor může zajít daleko, na což HN upozornil i ústavní právník z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Jan Kysela.

  • Proč prezident Pavel zachází na hranu.
  • Co o Pavlových možnostech nejmenovat říká jeho bývalý poradce, ústavní právník Jan Kysela.
  • V čem se Pavlův postup liší od jeho předchůdce Miloše Zemana.
  • Co chtějí dál dělat Motoristé.
