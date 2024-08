Němečtí exportéři vyvezli v prvním pololetí více zboží do Polska než do Číny. Meziročně se export do Polska v prvních šesti měsících roku zvýšil o 4,6 procenta na 48,4 miliardy eur (1,2 bilionu Kč). Polsko se tak posunulo na čtvrté místo mezi...

19. 8. 2024 ▪ 2 min. čtení