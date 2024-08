Jako nepřítele režimu dotlačila Státní bezpečnost Karla Šlinga, aby v únoru 1984 emigroval do Anglie. Tento týden devětasedmdesátiletého vlastníka českého i britského pasu naopak přiměla vrátit se do Česka. Jako klíčový svědek vypovídal před Obvodním soudem pro Prahu 1 v procesu proti dvěma příslušníkům třetího odboru StB Michalu Ulbrichovi a Aleši Pluháčkovi, kteří právě za jeho nedobrovolnou emigrací stáli. Jako členové týmu Asanace, který měl za úkol vystěhovat do zahraničí nepohodlné oponenty režimu.

Senát v čele s Anežkou Pudilovou toto pondělí oba uznal vinnými ze zneužití pravomoci veřejného činitele a oběma udělil dvouleté podmíněné tresty za to, že neoprávněně zasahovali do Šlingova života – v rozporu s mezinárodními úmluvami a ústavou mu bránili projevovat své politické názory a svobodně cestovat. „Jejich jednání v konečném důsledku přispělo k jeho rozhodnutí natrvalo opustit ČSSR a zanechat zde mimo jiné svého nezletilého syna,“ uvedla Pudilová.

