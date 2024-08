Americká automobilka General Motors (GM) propustí přes tisícovku lidí z divize softwaru a služeb. V pondělí na to upozornila televizní stanice CNBC. Podle mluvčího společnosti se automobilka snaží zjednodušit fungování a do budoucna upřednostnit investice do jiných částí společnosti. Krátce po zahájení pondělního obchodování na newyorské burze akcie GM mírně ­klesaly.

„Při vytváření budoucnosti GM musíme zjednodušit fungování ve snaze o rychlost a dokonalost a upřednostnit investice s maximálním dopadem. Proto snižujeme stavy v některých týmech v oddělení softwaru a služeb,“ napsal mluvčí automobilky stanici v e‑mailovém prohlášení.

Přesný počet zrušených míst GM odmítl zveřejnit, ale informovaný zdroj CNBC potvrdil, že jde o více než tisíc lidí, z nichž 600 skončí v pobočce ve Warrenu ve státě Michigan. Dotčeným zaměstnancům bylo ukončení pracovního poměru oznámeno v pondělí ráno.

Celkově automobilka zaměstnává 76 000 lidí, z toho zhruba 53 000 v USA. Aktuálně tak firma propouští zhruba 1,3 procenta zaměstnanců. Škrty přicházejí v době, kdy se automobilky snaží snižovat náklady v obavách z poklesu sektoru a vynakládají vysoké částky na investice do perspektivních odvětví, například elektromobilů nebo takzvaných softwarově definovaných vozů, tedy automobilů, kde klíčovou roli při určování funkčnosti a výbavy vozidla sehrává software.