Z internetového obchodu Mamut, který je kvůli miliardovým dluhům v insolvenci, byly zřejmě vyváděny peníze do dalších společností skupiny Unicorn, se kterou byla společnost Mammoth jako provozovatel e-shopu propojená. Uvádí to forenzní zpráva společnosti Surveilligence, kterou si nechal vypracovat věřitelský výbor. Zprávu výbor zveřejnil v insolvenčním rejstříku.

Podle společnosti Plus4U ze skupiny Unicorn takzvaná forenzní zpráva neobsahuje žádná nová zásadní zjištění a většinou pouze opakuje už známé a zveřejněné skutečnosti, respektive polopravdy. „Její závěry jsou dohady a spekulace a přes veškerou snahu tvůrců nedokazuje žádné nezákonné jednání firem skupiny Unicorn. Plus4U považuje tuto zprávu za účelový dokument zpracovaný v zájmu klíčových věřitelů společnosti Mammoth, jejichž taktikou je spojovat podvodné jednání podnikatele Břetislava Janouška se skupinou Unicorn,“ uvedla mediální zástupkyně Plus4U Aneta Havlová.

Auditoři ve zprávě popisují vnitroskupinové propojení Mammothu s ostatními společnostmi koncernu Unicorn, finanční a daňové pohyby e-shopu a pozadí fakturací, které společnosti ze skupiny Unicorn zaúčtovaly se zpožděním vůči e-shopu i po zahájení insolvenčního řízení. Podle Havlové Mammoth není součástí skupiny Unicorn, a podnikání Mammothu tedy nemá s podnikáním této skupiny spojitost.

Společnost Mammoth, která provozovala e-shop s elektronikou Mamut.cz, dluží svým věřitelům podle přihlášených pohledávek téměř sedm miliard korun, poté co z obchodu zmizelo 107 000 mobilních telefonů Apple iPhone a více než 300 000 kusů příslušenství k těmto zařízením. Největšími věřiteli jsou operátor T-Mobile a J&T Leasingová společnost. Mammoth ale označuje velkou část pohledávek za spornou, protože související dodávky telefonů měly být pouze fiktivní.

Podle forenzní zprávy mohl být Mammoth pouze účelová společnost vsunutá do obchodního vztahu mezi klíčové dodavatele J&T Leasingovou společnost a T-Mobile a klíčové odběratele SBJ Trade a J.A.E. podnikatele Břetislava Janouška. Zpráva označila obchodní model za podvodné schéma, které mohlo existovat už několik let před zahájením insolvenčního řízení. Auditoři také uvedli, že firmy ovládané obchodním ředitelem Plus4U Janouškem měly tvořit až 45 procent z celkového uskutečněného zdanitelného plnění skupiny Unicorn.

Auditoři zjistili, že e-shopu fakturoval i majitel Unicornu Vladimír Kovář. Údajně šlo o faktury za konzultační služby ve výši jednoho procenta tržeb. Auditoři je označili za rizikové kvůli složitému prokázání, zda nastalo protiplnění. Auditoři také poukázali na to, že Kovářovy fakturace kopírovaly vývoj tržeb společnosti. Forenzní zpráva navíc analyzovala další faktury, které označuje za potenciálně fiktivní. Mezi nimi jsou například faktury za Kovářovy služby za celý rok 2022. Faktury za více než 15 milionů měly být zaúčtovány zpětně a všechny najednou.

Další z podezřelých transakcí je převod z e-shopu do společnosti Plus4U za více než 15 milionů korun. Podle účetních záznamů to měla být dividenda za období od roku 2021 do srpna 2022, ale zaúčtovaná byla až koncem března 2023. Podle forenzní zprávy tak mohlo jít o legalizaci převodu peněz. Zpětné zaúčtování zpráva uvádí také u dalších faktur, a to před i po zahájení insolvence.

Auditoři se zabývali také podezřelými výběry a vklady stovek milionů korun v hotovosti. Prostřednictvím společností ze skupiny Unicorn tak podle zprávy mohly být vyváděné peníze, firmy označila za nastrčené fakturační schránky, které ve skutečnosti nedodaly žádné plnění. Společnosti měly pouze jednoho až dva zaměstnance a nebyly schopné poskytovat služby v rozsahu desítek až stovek milionů korun, napsali auditoři. Většina plateb od roku 2021 prošla pouze přes platební službu FairPay banka společnosti Plus4U Fair Pay ze skupiny Unicorn, což podle auditorů umožnilo a zjednodušilo případné falšování účetnictví. Objasnění kauzy podle forenzní zprávy komplikují také smazaná data z cloudového úložiště od společnosti Plus4U Net.