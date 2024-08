Čína zahájila antisubvenční vyšetřování dovozu mléčných výrobků z Evropské unie, oznámilo ve středu čínské ministerstvo obchodu. Peking prověří 20 dotačních programů z celé EU, speciálně se ale zaměří na osm zemí, a to na Českou republiku, Rakousko, Finsko, Rumunsko, Chorvatsko, Itálii, Irsko a Belgii. Krok Pekingu zřejmě souvisí se sporem o cla na dovoz čínských elektromobilů do EU, informovala agentura Reuters.

Vyšetřování se zaměří na různé druhy sýrů, mléka, smetany a dalších produktů určených k lidské spotřebě. Zdaleka největším vývozcem mléčných výrobků z EU do Číny je z uvedených zemí Irsko, které loni do Číny prodalo mléčné výrobky za 461 milionů dolarů (10,4 miliardy korun).

Vyšetřování začalo ve středu a podnět k němu dala stížnost, kterou 29. července podaly čínské mlékárenské svazy Dairy Association of China a China Dairy Industry Association. Stížnost podaly jménem čínského mlékárenského průmyslu, uvedlo ministerstvo.

EU byla v loňském roce podle čínských celních údajů druhým největším dovozcem mléčných výrobků do Číny, z hlediska hodnoty dovozu tohoto zboží jí patřilo nejméně 36 procent. První byl Nový Zéland. Podle Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova, které působí při Evropské komisi (EK), loni Evropská unie vyvezla do Číny mléčné výrobky za 1,7 miliardy eur (42,7 miliardy korun). Proti roku 2022, kdy měl vývoz hodnotu dvou miliard eur, to znamená pokles.

Česká republika exportovala v loňském roce do Číny zhruba 350 tun mléčných výrobků v hodnotě za 23 milionů korun. Ministerstvo zemědělství na dotaz ČTK uvedlo, že aktuálně k vyšetřování nemá bližší informace, situaci ale monitoruje.