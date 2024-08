Ministr financí každý měsíc ujišťuje, že se rozpočet vyvíjí podle plánu, ale dle mého to letos se splněním plánovaného deficitu (a v roce 2025 s jeho podstatným snížením) lehké mít nebude.

Deficit v prvních sedmi měsících je o nějakých 22 mld. korun nižší, než byl ve stejném období minulého roku. Sice je to o dost méně, než co ukazovaly výpočty ministra financí při představování konsolidačního balíčku v květnu 2023, dle nichž měl být letos (celoroční) pozitivní dopad na rozpočet bezmála 100 mld., ale aspoň je to stále ještě vývoj slučitelný s cílem meziročně snížit deficit v letošním roce o 37 mld. (na 252 mld.). Že to však nemusí vyjít, naznačuje jak opatrné vyjádření ministra financí („Věřím, že schválený celoroční deficit 252 mld. korun udržíme, ale samozřejmě musíme k rozpočtu jako vláda přistupovat zodpovědně“), tak i úvaha, že na několik zdrojů peněz se letos na rozdíl od minulého roku nebude možné ve zbytku roku spolehnout.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jaký by letos mohl být výnos z mimořádných daní?

Proč není konsolidační balíček dostatečný?

Je navýšení majetkových daní potenciální řešení?