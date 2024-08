Trať z Prahy do Berouna je zřejmě nejzchátralejší částí českých koridorů, troleje tu padají poměrně často. Zpráva z čtvrtečního odpoledne tak působila v systému dopravců i Správy železnic celkem normálně: porucha tratě, jezdí se jen po jedné koleji.

O tom, že se tam také málem srazily dva vlaky, ani slovo. Dvě soupravy byly na jedné koleji, první stála, druhá se k ní blížila zezadu a jen díky štěstí zastavila asi sto metrů od zadní části té první.

Během pár hodin se reportérovi HN ozvali tři lidé z drážního prostředí, obeznámení se skutečným děním – podivovali se nad tím, co se stalo a co následovalo. Jejich identita je redakci známa, verze se navíc prakticky shodují.