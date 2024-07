Čínská lokomotivka CRRC vzdala svůj souboj s českými sprejery. Její dva vlaky řady 665 stále procházejí schvalovacím procesem u českého Drážního úřadu. Potřebný objem kilometrů už odjezdily a od konce června stály odstavené v Řehlovicích u Ústí nad Labem. Tam sice hlídali minimálně čtyři čínští technici, ale ne nepřetržitě. A několikrát je nedokázali ubránit před vandalismem.

V úterý dopoledne oba vyrazily do Prahy a následně je pronajatá dieselová lokomotiva zavezla za plot na vlečku ve středočeských Nučicích. Tam by měly zůstat, dokud se nerozhodne o jejich dalším osudu. Jeden z vlaků byl počmáraný z jedné strany od čela až do poloviny.

Že sprejeři vedení firmy vadí, ukazuje i tenhle moment: v době přepravy na nich byly nalepené papíry formátu A4 a na každém pod sebou čtyři stejné vzkazy: Postřik je zakázán. Tím bylo zřejmě prostřednictvím překladače míněno sprejování.

V Nučicích by vlaky měly zůstat minimálně několik měsíců. Dokud o ně někdo neprojeví zájem. Jediným potenciálním uchazečem alespoň na krátkodobý pronájem je v tuto chvíli RegioJet – pokud bude cena dost nízká. K žádné dohodě zatím nedošlo.

Zbývá vám ještě 0 % článku