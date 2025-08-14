O osudu železničního mostu na pražské Výtoni rozhodne ministr dopravy Martin Kupka (ODS) v polovině září. Ve středu uvedl, že v tomto termínu chce také představit ucelený harmonogram dalšího postupu. Budoucnost mostu propojující Výtoň se Smíchovem se řeší řadu let.

Správa železnic před třemi lety v mezinárodní soutěži vybrala návrh, který počítá s nahrazením památkově chráněné ocelové konstrukce novou na původních pilířích. Dosavadní most by se měl přesunout proti proudu mezi Modřany a Velkou Chuchli, kde by dále sloužil jako lávka pro pěší. Proti plánu se vzedmula vlna odporu mimo jiné místních městských částí, spolků a památkářských organizací.

V polovině července doporučil most nebourat Výbor UNESCO. Stát vyzval, aby ho zachoval a obnovil na jeho současném místě. Tvoří podle něj důležitou součást slavného říčního panoramatu, které přispívá k výjimečné hodnotě historického jádra Prahy.

Nadační fond pro záchranu vyšehradského mostu loni představil studii vypracovanou mezinárodním týmem, podle které je možné most opravit tak, že práce i s přípravou potrvají čtyři roky, přinesou minimální omezení provozu a Správou železnic a Prahou požadovanou třetí kolej bude možné doplnit nerušící přístavbou úzké platformy ke straně konstrukce. Tento návrh podpořil i Národní památkový ústav.

Kupka už dříve řekl, že rozhodne na základě postoje UNESCO a dalších podkladů, mezi ně patří zejména posouzení vlivu na kulturní dědictví, které s UNESCO dohodla Správa železnic.

