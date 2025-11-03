Plány na stavbu mostu mezi Sicílií a italskou pevninou jsou staré víc než dva tisíce let. Letos se most už určitě začne stavět, slibovala ještě před několika dny italská vláda. Tento týden ale vydal negativní stanovisko soud. Premiérka Giorgia Meloniová i její ministři to označují za nepřípustný zásah soudců do celostátních priorit.
Ve skutečnosti ale stále víc vychází najevo, že za problémy se začátkem stavby mohou do značné míry kroky italského kabinetu. Dostupné informace ukazují, že stavba je oproti srovnatelným mostům velmi drahá a vychází z překvapivě starých plánů. A to bez ohledu na to, jestli je postavení mostu, který by spojoval sicilské město Messina s protilehlým okolím města Reggio di Calabria, vůbec potřeba.
Co se dočtete dál
- O kolik je plánovaný most dražší oproti srovnatelným mostům.
- Proč je podle kritiků nepřípustné využít 20 let starý projekt.
- Čím argumentují zastánci stavby.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.