Pardubickou kancelář předsedy představenstva skupiny enteria Martina Kvirence pozoruje z obrazu hroch válející se v bahně. Tlustokožec odkazuje na nejdůležitější společnost, kolem které celá stavební skupina v minulosti vznikla – Chládek a Tintěra Pardubice. Ta má v logu hlavu hrocha s otevřenou tlamou a Kvirenc do ní nastoupil jako stavbyvedoucí v roce 1996. Sám tuto dobu s úsměvem označuje za „pravěk“.
Tehdy šlo o malou rodinnou firmu zaměřenou na kolejové stavby, která chtěla rozšířit svoji činnost i na silnice. Od té doby se z ní stala samostatná společnost a později jádro skupiny enteria. Na rozdíl od hrocha holding už bahno dávno opustil a dnes sdružuje více než dvacet firem a dosahuje ročního obratu přes deset miliard korun, což je zhruba dvojnásobek oproti období před pěti lety. A Kvirenc se ze stavbyvedoucího vypracoval přes vedení silniční divize až k řízení celé skupiny.
Co se dočtete dál
- Jak se z regionální stavební firmy stane holding s obratem přes deset miliard.
- Proč je podle Martina Kvirence teď na trhu tolik firem na prodej.
- Jaké projekty patří k největším investicím enterie v posledních letech.
- Co chybí českému stavebnictví víc – zakázky, nebo lidé?
