Björn Höcke, lídr strany Alternativa pro Německo (AfD) ve spolkové zemi Durynsko, má jasno o tom, kam by vedla jeho první zahraniční cesta, pokud by se jednoho dne stal německým kancléřem – do Moskvy. Höcke dovedl AfD v Durynsku k vítězství v...

analýza