Na ukrajinská města v posledních dnech dopadají ruské rakety a umírají desítky lidí ve větší míře, než se dělo v minulých měsících. Oběti z Poltavy, Kryvého Rihu nebo Lvova zajímají samotné Ukrajince mnohem víc než změna, nad kterou nechápavě kroutí hlavou ukrajinští spojenci v hlavních městech Evropy a Spojených států.

Rezignace podalo nejméně šest ministrů včetně dvou vicepremiérek a v zahraničí známého ministra zahraničí Dmytra Kuleby. Jsou to ti schopnější, kteří mají důvěru západních partnerů, a je to největší změna ve vládě od začátku ruské invaze. Co to znamená?

