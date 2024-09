Renovoval ji téměř tři dekády, teď unikátní Tatra Pavla Kasíka zazáří na jedné z nejprestižnějších veteránských akcí v Evropě. Už tento víkend se představí na zámku Chantilly nedaleko Paříže, kam se pravidelně sjíždějí stovky sběratelů, kteří vystavují skvosty pocházející z dob počátků automobilismu, slavné veterány i nejmodernější supersporty.

Právě do této prestižní společnosti se kabriolet Tatra 80 z počátku 30. let náramně hodí. Nejen že má za sebou časově i finančně nákladnou renovaci, je to také jediné zachovalé původní auto svého druhu na světě, jehož historii navíc Pavel Kasík zmapoval se stejnou pečlivostí, s níž auto 28 let renovoval. Na kolik celá snaha vyšla, sběratel netuší. „Nikdy jsem si to nepsal, asi jsem to ani vědět nechtěl. Netušil bych, co všechno počítat. Jestli pouze práci a materiál, tisíce naježděných kilometrů po Česku i Evropě ve snaze vyhledat vzácné díly a také jejich následnou dopravu. Plus roky zkoumání historie a schraňování různých dokumentů i psaní knihy,“ popisuje Kasík.

