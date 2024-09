Na burzách jsme byli dlouho svědky na první pohled podivuhodné logiky. Akcie posilovaly, pokud vyšla negativní čísla z ekonomiky, a naopak oslabovaly, pokud makrodata indikovala robustní stav hospodářství. Investoři totiž dlouhodobě vnímali monetární politiku jako dominantní kurzotvorný faktor. A když ekonomika zpomaluje a zároveň nás nestraší vysoká inflace, obvykle dochází ke změkčování měnových podmínek.

Profesionální správci peněz měli takřka zautomatizované, že akcie reagují pozitivně na špatný výsledek amerického trhu práce. Nicméně nedávné události nasvědčují, že tomuto vztahu je konec. Poslední dva reporty zaměstnanosti vyšly pod odhady a burzy v bezprostřední reakci ztrácely. Co stojí za změnou paradigmatu?

S odeznívající inflací považuje většina investorů protiinflační kampaň Fedu za minulou válku. To znamená, že v řadě první snížení sazeb v USA, které příští týden nastane prakticky s jistotou, ceny aktiv neovlivní. Investoři nyní očekávají, že do září 2025 dojde k poklesu úroků desetkrát (celkově o 2,5 procentního bodu). Jinými slovy, samotné snižování sazeb (od července 2023 je Fed drží v rozmezí 5,25–5,50 procenta) již není pro akcie natolik zásadní. V tomto momentě by jejich kurzy ovlivňovala spíše rychlost tohoto procesu.

Proto se burziáni opět začínají zaměřovat na stav a vývoj ekonomiky. Málokoho překvapí, že v prostředí solidního hospodářského růstu se dočkáme i rychlého tempa zvyšování zisků. Pokud je však na obzoru recese, porostou profity slabším tempem, nebo mohou dokonce klesat. Investoři tak v nadcházejících měsících budou až neadekvátně reagovat na různá makročísla – zejména data z trhu práce, indexy nákupních manažerů nebo maloobchodní tržby.

Samozřejmě, pokud by Fed ještě letos sáhl ke snížení úroků o půl procentního bodu, mělo by to na akcie vliv. V tuto chvíli však nikoliv pozitivní. Takový krok by vyslal signál, že se Fed snaží hasit požár a bojí se ekonomického ochlazení. Burziáni by v takovém momentě mohli zpanikařit. Pravidlo, že jakékoliv uvolnění měnové politiky vyžene akcie nahoru, již neplatí.