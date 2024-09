Při debatách o potřebě přizpůsobovat dobu odchodu do důchodu demografii se obránci statu quo čas od času ohánějí Čínou. Proč bychom měli pracovat i po pětašedesátém roce, když Čína umožňuje mužům užívat si penzi už v šedesáti. A co víc, Číňankám dokonce v pouhých padesáti letech. Počet dětí přitom nehrál, na rozdíl od systému zavedeného dříve v Česku, roli. Ani nemohl, vždyť do penze odchází generace, která měla zakázáno na víc než jedno dítě byť jen pomyslet.

Právě deformovaná demografická situace, kvůli níž počet lidí v pracujícím věku už začal klesat, dovedla čínské komunistické k vedení k radikální změně. Z pohledu zastánců brzkého odchodu do penze výrazně k horšímu. Což je pro každý režim vždy citlivá situace, pro ty autoritativní až diktátorské ještě víc. To si už vyzkoušeli v Rusku, kde posun důchodového věku vyvolal špatně tutlanou vlnu nespokojenosti s Putinovým režimem.

