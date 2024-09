Saúdská Arábie se během posledních let na globální hospodářské scéně výrazně zviditelnila, a to hlavně zásluhou jejího veřejného investičního fondu (Public Investment Fund – PIF). Ten přes své četné specializované firmy skupuje po celém světě majetkové podíly, a ne jen tak ledajaké. Často si vybírá „třešničky na dortu“, takže v současné době je například většinovým vlastníkem amerického start-upu Lucid, který chce svými elektrickými vozy konkurovat Tesle. Spoluvlastní třeba Uber nebo společnost spravující největší londýnské letiště Heathrow. V poslední době se zaměřuje na výzkum umělé inteligence, ale zároveň neopomíjí investice do těžby a zpracování surovin, třeba lithia, stejně tak do energetiky založené na obnovitelných zdrojích.

