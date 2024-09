Nástupcem Jozefa Síkely (STAN) ve funkci ministra průmyslu a obchodu by se měl stát poslanec a první místopředseda Starostů a nezávislých (STAN) Lukáš Vlček. Jeho nominaci ve čtvrtek schválilo širší vedení STAN, informovala v tiskové zprávě mluvčí hnutí Sára Beránková. Síkela bude v případě schválení Evropským parlamentem pravděpodobně od prosince zastávat portfolio mezinárodního partnerství v Evropské komisi (EK).

Vlček byl dlouhodobě považovaný za favorita na Síkelova nástupce, veřejně mu dříve vyjádřil podporu i předseda STAN Vít Rakušan. Podle Rakušana je Vlček s agendou ministerstva průmyslu dobře obeznámený díky spolupráci se Síkelou. „Práce na tomhle důležitém resortu se nezastaví ani na chvíli,“ uvedl Rakušan. S rozhodnutím celostátního výboru předseda STAN již seznámil premiéra Petra Fialu (ODS). „Další kroky proběhnou po dohodě s ním a s prezidentem,“ dodal.

Místopředseda STAN Jan Lacina novinářům řekl, že Vlček získal na celostátním výboru podporu 28 hlasů, dva členové vedení se zdrželi, proti nebyl nikdo. Nominaci schvalovali Starostové v době vládní krize spojené s odvoláním končícího předsedy Pirátů Ivana Bartoše z pozice vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj.

Vlček se chce na ministerstvu zaměřit na dotažení smlouvy na dostavbu nových jaderných bloků v Dukovanech nebo otázku importu plynu. V posledním roce mandátu vlády nechce brát nástup na ministerstvo jen jako příležitost něco dokončit. „Moje vize jsou mnohem pestřejší a mají přesah do dalšího volebního období,“ řekl dnes Vlček novinářům. Zmínil modernizaci přenosových a distribučních soustav, opatření pro podporu podnikání či změnu stavebních norem tak, aby se zrychlila bytová výstavba.

Slyšení s kandidáty na eurokomisaře v jednotlivých výborech europarlamentu by se měla konat od 4. do 12. listopadu. Jestliže europoslanci nikoho neodmítnou, mohla by být nová komise schvalována na následném plenárním zasedání, které začíná 25. listopadu. Fungovat by pak mohla od 1. prosince. „Nemáme pochyb, že Jozef Síkela projde grilováním v EU, situace (výměna ministrů) může přijít ještě před tím grilováním,“ uvedl Lacina. Je to však věc prezidenta a premiéra, dodal.

Dvaačtyřicetiletý Vlček je poslancem od října 2021, předtím byl dlouholetým starostou Pacova na Pelhřimovsku. Ve sněmovně je členem rozpočtového výboru a výboru pro životní prostředí, mimo jiné je také místopředsedou podvýboru pro technickou ochranu životního prostředí a předsedou stálé komise pro hybridní hrozby.