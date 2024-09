Budoucí šéfce společné zahraniční politiky zemí Evropské unie Kaje Kallasové poslaly svůj životopis dva tisíce zájemců, napsal server Politico. Touto formou žádají o místo v jejím kabinetu, tedy v týmu nejbližších spolupracovníků. Včetně asistentů přitom v kabinetech jednotlivých eurokomisařů zpravidla zasedne do dvaceti lidí.

Svědčí to o tom, že konkurence při obsazování nejvlivnějších míst v Bruselu je obrovská. Letos do ní chce promluvit i Česko, kterému se to až dosud prakticky vůbec nedařilo. Od předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové dokonce vláda získala příslib, že si českého kandidáta vezme do svého kabinetu, jak zjistil podcast Bruselský diktát. „Šlo by o nesporný úspěch,“ komentuje to Viktor Daněk, zástupce ředitele výzkumného institutu Europeum.

