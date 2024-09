Za vítěze letošních voleb do třetiny Senátu se samozřejmě prohlašuje kdekdo. Ovšem když se na výsledky podíváme objektivně, perspektivou dynamiky vývoje na politické scéně, je jasné, že skutečný vítěz je jen jeden – Andrej Babiš.

Jeho hnutí vůbec poprvé získalo nejvíce senátních mandátů ze všech kandidujících stran a po úspěchu v krajských volbách je to další důkaz, že oligarcha je silnější než kdykoli předtím. Pojďme si ale hlavní zprávy z letošního senátního souboje projít v několika bodech.

1. ANO už Senát umí. Zatímco v minulosti ve volbách pravidelně docházelo k tomu, že kandidáti hnutí ANO vyhrávali první kolo senátních voleb, aby z druhého odešli poraženi, což Andrej Babiš smutně glosoval slovy „Senát prostě neumíme“, letos to už bylo jinak. Babišovci získali osm mandátů plus jeden další společně s ČSSD. Poprvé nestálo dostatečnému počtu voličů liberálních stran za to, aby se v druhém kole spojili a podpořili kandidáty vlastního tábora proti kandidátům ANO. Andrej Babiš se tak může radovat, že dobyl další politickou kótu, ANO bude mít najednou třetí nejsilnější senátní klub.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Jaké jsou kromě vítězství ANO další hlavní zprávy voleb

Co výsledky voleb do Senátu znamenají pro Petra Fialu a vládu

Kdo může být nejsmutnější a kdo z toho může mít radost