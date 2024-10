Nejbližší okolí Donalda Trumpa má k izraelskému premiéru Benjaminu Netanjahuovi blíž, než se běžně ví. Začátkem devadesátých let Netanjahu několikrát přespal v dětském pokoji Jareda Kushnera, tehdy chlapce, dnes manžela Trumpovy dcery Ivanky. Kushnerovu rodinu pojí s Netanjahuem dlouholeté přátelství. Jared během Trumpova prvního prezidentského období fungoval jako jeho vyjednávač pro Blízký východ.

„Jste tím nejlepším přítelem, jakého kdy Izrael v Bílém domě měl,“ řekl Netanjahu Trumpovi během návštěvy ve Washingtonu v lednu 2020. Ještě téhož roku se ale jejich vztahy pokazily poté, co Netanjahu v listopadu uznal, že americké prezidentské volby vyhrál Joe Biden, a pogratuloval mu k vítězství. „Ať jde do pr*ele,“ reagoval veřejně Trump, který dodnes lživě tvrdí, že zvítězil on.

