Kdo pravidelně cvičí, pracuje lépe se stresem a do práce chodí plný energie. V současné době, kdy pracovní stres celosvětově narůstá, by proto firmy podle odborníků měly zaměstnance co nejvíce motivovat k tomu, aby se hýbali. Ukazuje se, že je...

15. 7. 2024 ▪ 3 min. čtení