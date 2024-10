V čele české armády byl v časech její transformace a zároveň době vstupu České republiky do NATO. Dnes generál Jiří Šedivý může porovnávat, kam se Armáda České republiky posunula.

Pane generále, byl jste náčelníkem generálního štábu v době vstupu České republiky do NATO. Jak vzpomínáte na tuto dobu?

Naše armáda stále plnila především základní úkoly, které byly spojeny s rozdělením Československa a počátečními kroky výstavby nové české armády. Od podzimu roku 1995 byla naše armáda navíc zapojena do operací na Balkáně a následně v Afghánistánu. Hlavní úsilí ale bylo vynakládáno na splnění tzv. minimálních vojenských požadavků ke vstupu do NATO. O splnění tohoto úkolu jsem podával písemné hlášení prezidentu Havlovi v únoru 1999.

Ve vaší éře byly výdaje na obranu na minimu. Nezávidíte trochu současnému náčelníkovi generálního štábu?

Vůbec ne. Každý jsme měl svůj konkrétní úkol a každý k tomu měl určité podmínky. V mém případě sice nebyl zpočátku dostatek prostředků na modernizaci a výcvik, ale mým hlavním úkolem bylo ji připravit ke vstupu do NATO a zahájit její transformaci na armádu profesionální. Armáda je dnes úplně jiná, sebevědomá a to je obrovská výhoda současného NGŠ gen. Řehky. Ale i on má své úkoly, které nejsou lehké. Zatím si vede dobře i v době, kdy zuří na východě válka.

V konfliktu na Ukrajině působí všechny klasické zbraňové systémy známé z 20. století. Jejich role a taktické nasazení se ale proměňuje. Souhlasíte?

To je zřejmé. Asi nejvýznamnějším fenoménem jsou bezpilotní prostředky, drony. Dramaticky se zvyšuje potenciál všech kategorií dronů, který je umocněn výrazným posunem v použitých technologiích. Například u dělostřelectva. Zvyšuje se význam satelitních prostředků. Válka se vede i v kybernetickém prostoru a kybernetickými prostředky a také působením na obyvatelstvo. Dezinformace se staly běžnou součástí aktivit obou stran. Horečný výzkum a vývoj přivádí na bojiště nové technologie nebo vrací ty téměř zapomenuté. Podstata války se ale nemění, je vedena všemi dostupnými efektivními prostředky. Buďme si vědomi, že platí přísloví „na každou zbraň se najde protizbraň“.

Evropa dlouho zanedbávala investice do obrany. Nyní již jsou dle vás investice dostatečné?

Evropské státy od počátku 90. let ignorovaly realitu. Varováním nebyla ani válka na Balkáně, ani ruská agrese v roce 2008 v Gruzii nebo další ruská agrese v roce 2014, která skončila anexí ukrajinského Krymu a faktickým odtržením části východní Ukrajiny. Investice do obrany byly výrazně omezovány. Dnes si tento deficit uvědomujeme a i přes značný tlak na zvýšení výkonnosti evropského obranného průmyslu se situace mění pomalu. Obecně ale platí, že kvalitní a výkonný obranný průmysl je základem obranných schopností státu, a už se nesmí stát, že se Evropa vrátí do stavu letargie, jako tomu bylo v minulosti.

Generálním partnerem konference Future Forces Forum je skupina CSG. Jak hodnotíte její roli v České republice, ale i v rámci NATO?

Czechoslovak Group je příkladem úspěšného podnikání v oblasti obranného průmyslu. Z malé firmy rodinného typu postupně vystoupala mezi elitu českého obranného průmyslu, ale nejenom obranného průmyslu. CSG působí i v automobilovém, leteckém a železničním sektoru. Rovněž rozšíření oblasti podnikání mimo Českou republiku je důkazem zdravé dravosti skupiny. Zařadila se mezi nejvýznamnější společnosti průmyslové základny států NATO. Za jeden z největších úspěchů považuji záchranu „českého rodinného stříbra“, automobilky Tatra, ale i v současné době pozitivní roli CSG v pomoci bránící se Ukrajině.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Obranný průmysl.