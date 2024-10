Státy historicky pohlížely na zdravotní péči jako na poskytování léčby. To znamená, že vynakládaly finance na lidi, které něco trápilo. Čas ale ukázal, že násobně výhodnější je snažit se předejít tomu, aby nějaký problém vůbec vznikl. A to lze jedině pravidelnými preventivními prohlídkami a očkováním. Které podle odborníků stojí za to? Přinášíme přehled.

Vakcíny nejsou stěžejní jen pro novorozence. O těch hlavních, které má smysl si nechat dát pro zdravé stáří, mluvila specialistka v oblasti preventivní medicíny Jana Malinová na úterním Health & Longevity Summitu, který pořádaly Hospodářské noviny

ve spolupráci s klinikou Elite Medical.

Podle Malinové mají smysl celkem čtyři očkování. Zaprvé proti chřipce, pro které je v tomto období ideální čas. Zdravotní pojišťovny ho plně proplácí jen lidem ve věku nad 65 let a dalším rizikovým pacientům, zbytku ale například VZP přispívá 200 korun z celkových asi 500, na které vakcína včetně aplikace u lékaře vyjde.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jaká drahá očkování mají skutečně smysl.

Proč se v Česku mimo jiné zanedbává prevence.

Na která vyšetření nezapomínat.