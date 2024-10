Zaměstnanci by se mohli dočkat vyšších benefitů na zdravotní péči, a to až do výše průměrné mzdy ročně. Kvůli vládním úsporám firmy letos benefity výrazně seškrtaly

Zaměstnanecké benefity by se po roce sešněrování mohly opět částečně rozvolnit. S návrhem přicházejí zaměstnavatelé ruku v ruce s odbory. Jejich cílem je vyčlenit zdravotní bonusy pro zaměstnance do speciální kategorie tak, aby na ně firmy mohly zaměstnancům posílat mnohem vyšší příspěvky osvobozené od daní než letos.

