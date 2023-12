Do konce roku zbývá už jen několik pracovních dní, ale firmy stále nemají jasno, jak by měly od ledna počítat a také danit některé zaměstnanecké benefity. Typicky třeba zimní pobyt na podnikové horské chatě. Od Nového roku bude každá společnost evidovat, o kolik svým zaměstnancům takto přilepšuje. A pokud to bude více než o 21 983 korun ročně, musí se z přesahující částky odvést daně a pojistné. Jenže například u firemních dětských táborů, zaměstnaneckých tělocvičen nebo podnikové rekreace umožňuje výklad zákona velmi „kreativní“ nacenění. Podle expertů by to v praxi mohlo vést i k obcházení nových pravidel. Ministerstvo už proto chystá metodiku.

