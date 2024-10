Obalový průmysl hraje v současné společnosti klíčovou roli, a to hned z několika důvodů. Obaly jsou důležitým nástrojem pro marketing a branding. Atraktivní a funkční obal může významným způsobem zvýšit prodej produktu a posílit povědomí o značce. Moderní obalový průmysl se stále více zaměřuje na udržitelnost. To zahrnuje používání recyklovatelných a biologicky rozložitelných materiálů, stejně jako snahu o minimalizaci odpadu a podporu cirkulární ekonomiky. A samozřejmě, obaly primárně chrání jiné výrobky před poškozením, kontaminací a znehodnocením během přepravy či při jejich skladování. Význam spojení firem Smurfit Kappa a WestRock popisuje Zdeněk Suchitra, výkonný ředitel společnosti Smurfit Westrock pro centrální a jihovýchodní Evropu.

Kdy vlastně ke spojení těchto dvou významných firem došlo a jak probíhalo?

Oficiálně k tomu došlo v okamžiku, když 9. července 2024 Tony Smurfit, výkonný ředitel společnosti Smurfit Westrock, slavnostně zazvonil na zvon newyorské burzy a tím otevřel novou éru naší společnosti Smurfit Westrock. Společnost je kotovaná na newyorské i na londýnské burze, a to s tržní kapitalizací vyšší než 20 miliard dolarů. Tím se završila poměrně rychlá cesta, jež začala oznámením uvažovaného spojení, které bylo zveřejněno 12. září 2023. Ve stejný den, kdy Tony zvonil na zvonec v New Yorku, jsme ve všech závodech uspořádali společná setkání s našimi zaměstnanci, a pokud to bylo možné, sledovali jsme také stream z New Yorku v přímém přenosu.

Spojením společností Smurfit Kappa a WestRock vznikla globální společnost působící v oblasti výroby papíru a papírových obalů. Co do tohoto svazku každá z těchto společností vložila?

Společnost Smurfit Kappa jako evropský lídr v oblasti hladké a vlnité lepenky do tohoto spojení přinesla nejen své špičkové provozní výsledky a inovační potenciál, ale také rozsáhlou působnost na amerických trzích. WestRock má zase významné postavení oblasti spotřebitelských obalů ve Spojených státech a také silnou pozici na trhu v Brazílii a Mexiku. Samozřejmě že kromě strategického a obchodního spojení došlo i ke spojení výrobních kapacit. V Evropě vstoupila Smurfit Kappa do tohoto svazku s dvě stě padesáti závody na výrobu papíru, lepenky a obalů z vlnité lepenky. WestRock k tomu přidal dalších padesát továren specializovaných na výrobu spotřebitelských obalů. Tony Smurfit se stal výkonným ředitelem skupiny Smurfit Westrock s tím, že Saverio Mayer je nyní výkonným ředitelem Smurfit Westrock Europe.

Co lze od tohoto spojení očekávat? Zlepší se například provozní efektivita a zvýší výnosy z papíren i zpracovatelských závodů?

Každé takové spojení společností má určité finanční cíle a stejně tak se očekávají určité synergie. Já osobně vidím největší přínos ve spojení našich produktových portfolií a ve spojení know‑how obou společností. Jedna z těchto společností byla silná v oblasti sekundárních obalů, které se užívají k přepravě jednotlivých spotřebitelských obalů, kde naopak měla velké rezervy. Ta druhá zase byla skvělá ve výrobě spotřebitelských obalů. Nyní tedy umíme zabalit jak jeden konkrétní výrobek, tak skupinu výrobků, ale umíme i komplexní obalová řešení. Spojením firem jsme získali možnost oslovit více zákazníků a nabídnout jim opravdu komplexní produktové portfolio, a to prakticky z jedné ruky.

Pro mnoho firem je udržitelnost výroby zásadní otázkou. Předpokládám, že stejnou strategii bude uplatňovat i společnost Smurfit Westrock.

Obě společnosti měly udržitelnost jako nedílnou součást svých obchodních strategií. Tyto strategie budeme samozřejmě nadále dále rozvíjet. Papír je z hlediska udržitelnosti nejlepší obalový materiál, protože je ze své podstaty plně recyklovatelný a zcela biologicky odbouratelný. Určitě také budeme pokračovat v naší iniciativě Better Planet Packaging, jejímž cílem je snížit množství obalového odpadu. Principy této iniciativy jsou integrální součástí vývoje všech našich obalů a česká odborná veřejnost se s nimi může seznámit například na našich zákaznických dnech, které se uskuteční v Experience Centre Žebrák, a to ve dnech 5.–7. 11. 2024. Pro naše zákazníky také ověřujeme, zda jejich stávající obaly vyhovují legislativním požadavkům Evropské unie, a to především nařízení známému pod zkratkou PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation). Zároveň jim můžeme garantovat, že naše obaly splňují také také podmínky stanovené Evropskou směrnicí proti odlesňování, protože do našich papíren a zpracovatelských závodů nevstupují žádné suroviny, které by byly jakkoliv spojeny s nelegálním kácením lesů nebo degradací ekosystémů.

Zdeněk Suchitra, výkonný ředitel společnosti pro region střední a jihovýchodní Evropy. Foto: Smurfit Westrock

K jakým změnám došlo v souvislostí s tímto globálním spojením u nás v Česku a jak z toho budou profitovat čeští zákazníci?

V České republice disponujeme po sloučení obou firem celkem sedmi závody na výrobu obalů a jednou papírnou. Šest z těchto závodů a papírna byly původně ve vlastnictví společnosti Smurfit Kappa, přičemž k nim nově přibyl jeden závod společnosti WestRock. Nyní máme opravdu bezkonkurenční výrobkové portfolio, geografické pokrytí, a navíc tým skvělých lidí. Naše portfolio zahrnuje papír, hladkou a vlnitou lepenku, obaly z vlnité lepenky, spotřebitelské obaly, speciální obaly, displeje a výrobky typu bag‑in‑box. Zákazníky aktuálně obsluhujeme z poboček v Brně, Kolíně, Svitavách, Olomouci, Štúrově, Žebráku a Žimrovicích, což znamená, že ke všem zákazníkům máme blízko. Stručně řečeno, disponujeme nyní více pobočkami, většími kapacitami, širším strojovým parkem a samozřejmě rozšířeným produktovým portfoliem. Spojili jsme obchodní a inovační týmy obou společností a spojujeme i jejich znalosti a kompetence. To, co si dosud zákazníci objednávali od Smurfit Kappa a WestRock odděleně anebo od jiných výrobců, budou moci brzy dostat od nás, od Smurfit Westrock. Obrovskou výhodou našeho spojení jsou navíc velmi podobné hodnoty obou společností a podobná firemní kultura. Ve Svitavách, kde je původní závod společnosti WestRock, jsme si okamžitě padli do oka a našli jsme společnou řeč i pohled na spoustu věcí.

Jak vypadá spolupráce s novými kolegy v regionu, který řídíte?

Naší ambicí je být obecně uznávanou, obdivovanou značkou. Toho docílíte tím, že budete inovativní, progresivní, efektivní, lidský, atraktivní pro své zákazníky, obchodní partnery a zejména zaměstnance. Myslím, že v tomto ohledu máme s původní společností WestRock mnoho společného. Spojování velkých společností s sebou samozřejmě přináší také mnoho úskalí a může nějakou dobu trvat, než se vše usadí, ale na to jsme se pečlivě připravili. Zákazníci v České republice se mohou plně spolehnout na to, že dodávky našich produktů budou probíhat stejně, jak tomu bylo i v minulosti, a zároveň se také mohou těšit na lepší služby a mnohem širší produktové portfolio, než jsme dodávali dosud.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Obaly.