Švýcarská skupina Model Group, která se kromě výroby vlnité lepenky věnuje i vývoji a výrobě obalových materiálů, se na českém trhu pohybuje již od roku 1992, kdy zakoupila část provozu Olšanských papíren v Opavě. V současné době má tato rodinná firma v České republice pět výrobních závodů, a to ve čtyřech lokalitách. Základní sortiment obalového materiálu je možné zakoupit ve dvou prodejnách PackShop, nebo prostřednictvím stejnojmenného e‑shopu.

Model Group v Česku působí prostřednictvím akciové společnosti Model Obaly, která zaměstnává přibližně 1300 lidí a jejíž tržby přesahují částku šesti miliard korun ročně. Služby společnosti Model Obaly zahrnují komplexní nabídku, a to od návrhu obalového materiálu přes jeho testování, výrobu a potisk až po jeho kompletaci, skladování a dodávku zákazníkovi, přičemž tato firma zajišťuje i následné vyzvednutí použitých obalů a jejich odvoz k recyklaci. Česká republika je v rámci skupiny Model Group považována za technologického lídra, což potvrzuje i to, že průběhu posledních tří let byly do nových technologií a inovací v českých výrobních závodech investovány více než dvě miliardy korun a investice i nadále pokračují. Jak se firma Model Obaly vyrovnává s tématy, jako je například ekologie a udržitelnost výroby nebo automatizace, přibližuje její šéf Josef Chalupný.

Kde všude skupina Model Group působí?

Kromě Švýcarska a České republiky má Model Group své výrobní závody či pobočky ještě v Německu, Polsku a Chorvatsku. Obchodní zastoupení pak má také na Slovensku a v Rakousku. Kromě závodů na výrobu hladké a vlnité lepenky vlastní Model Group ještě dvě menší papírny ve Švýcarsku a před několika týdny jsme zahájili výrobu ve velké zrekonstruované papírně v Německu, která je v rámci Evropy specifická poměrně unikátní výrobní technologií. Naším cílem je dosáhnout maximální soběstačnosti ve výrobě vlastního papíru a vytvořit tak uzavřený cyklus. To znamená, že si papír sami vyrobíme, dodáme našim zákazníkům obaly a použité obaly od nich opět stáhneme zpět do našich papíren, kde z nich po recyklaci znovu vznikne papír. Tento uzavřený okruh nám umožní nejen větší kontrolu nad kvalitou, ale také přispěje k udržitelnosti a snížení ekologické zátěže. Udržitelnost se váže již z principu na podstatu materiálu, který vyrábíme. Obaly jsou v Evropě vyráběny většinou z již recyklovaných papírů, a k výrobě z většího podílu primární vlákniny tak dochází jen minimálně.

Jaký podíl na výrobě obalového materiálu u vás tvoří zakázková výroba?

Drtivá většina obalů, které dodáváme, představuje zakázkovou výrobu, prakticky jde o 99 procent naší produkce. Nejedná se tedy o nějaké unifikované formáty, které by si zákazník objednal, ale jsou to unikátní obaly, jež se pro zákazníka vyrábí přesně na míru. Zákazníkům nabízíme i kompletaci obalového materiálu, který je většího formátu. Příkladem jsou paletové boxy využívané v automobilovém průmyslu. Kromě obalů určených pro standardní využití jsou téměř všechny naše výrobní závody certifikovány pro výrobu obalů pro použití v potravinářském průmyslu nebo farmacii, kde musíme dodržovat velmi přísná pravidla. Výjimkou je jen náš závod v Moravských Budějovicích, který sice tuto certifikaci nemá, nicméně výroba zde splňuje všechny potřebné standardy.

Usilujete tedy o maximálně ekologickou a udržitelnou výrobu?

Máme jasné kvóty a cíle, kam se musíme v nějakých časových horizontech posunout, a v této oblasti podléháme i pravidelnému auditu. Pro nás je to nový trend, se kterým pracujeme, a zároveň je to i příležitost se někam posunout. A to i směrem, který v našem segmentu nebyl úplně běžný. Jedná se například o energetiku, kdy jdeme cestou diverzifikace zdrojů a snižování energetické závislosti. Na střechách některých našich závodů jsme již instalovali fotovoltaické elektrárny a plánujeme v tom pokračovat. Celkově naše energetické portfolio směřuje k udržitelným zdrojům. Do toho samozřejmě řešíme i to, jak takto vyrobenou energii efektivně ukládat pro pozdější využití. V rámci naší firemní flotily také podporujeme využívání elektromobilů, což opět zvyšuje možnost využití takto vyrobené elektrické energie a snižuje náklady na provoz našich vozidel.

Automatizace a robotizace. Cílem je maximální zefektivnění výrobních procesů. Foto: Model Obaly

Do technologií, automatizace, digitalizace a udržitelnosti vkládá společnost Model Obaly poměrně velké investice. Vyplatí se vám to?

Naše investice nejsou malé, ale rozhodně se vyplatí. Navíc je to v souladu s globální strategií skupiny Model Group, kdy do rozvoje naší výroby intenzivně investujeme, nebo lépe řečeno reinvestujeme naše zisky. Automatizace a digitalizace nám umožňují zvyšovat efektivitu výroby a zároveň, díky investici do vlastních obnovitelných zdrojů energie, se nám daří snižovat energetickou náročnost výroby. Automatizace a digitalizace výroby nám pak umožňují i úspory v oblasti lidských zdrojů. Pravdou však je, že to na naše zaměstnance vytváří zvýšené nároky v oblasti kvalifikace. Takoví zaměstnanci se hůře hledají a je těžké si je udržet. Právě proto se snažíme našim pracovníkům nabízet více než jen obyčejnou práci. Motivujeme je i tím, že kromě obvyklých i méně obvyklých bonusů jim ukazujeme i smysluplnost a přidanou hodnotu jejich práce. S obaly z naší produkce se v běžném životě mohou setkat prakticky každý den a je to jejich práce, která prezentuje a prodává. Dá se říci, že v oblasti lidských zdrojů nahrazujeme kvantitu kvalitou. Máme poměrně nízkou fluktuaci, ale demografická křivka je neúprosná. Řada našich zaměstnanců bude postupně odcházet do důchodu a bude potřeba je nahradit mladou generací. Intenzivně tedy pracujeme na tom, aby to, co děláme, bylo pro mladou generaci lákavé. Ve spolupráci se školami se také snažíme vyhledávat potenciální obory budoucnosti, které sice dnes využíváme jen částečně, ale vnímáme fakt, že v budoucnu budou nedílnou součástí i našeho oboru – například v oblasti umělé inteligence, robotiky a digitalizace.

Jak konkrétně ovlivňuje automatizace a digitalizace efektivitu samotné výroby?

Je to především snižování závislosti na lidském faktoru. Mnoho operací v rámci naší výroby vykonají robotické manipulátory či různé automaty rychleji, a především bezpečněji než člověk. Příkladem může být náš výrobní závod v Hostinném, pro který jsme jako první obalářská firma v Česku zakoupili velký digitální tiskový stroj Landa S10 od stejnojmenného izraelského výrobce. Tento stroj, kromě toho, že umožňuje kvalitnější potisk než v případě offsetového tiskového stroje a je mnohem flexibilnější, je zároveň doplněn robotickými manipulátory, které umožňují automatické přesuny v rámci výrobního procesu až po finální balení. Prakticky všechny logistické operace se snažíme maximálně automatizovat. Ale automatizace a digitalizace se u nás týká nejen samotné výroby. Zaměřujeme se v této oblasti i na nevýrobní procesy, tedy na snížení byrokracie a optimalizaci opakovaně realizovaných administrativních úkonů. K tomu využíváme nejen nástroje umělé inteligence, ale i aplikace, které si k tomuto účelu vytváříme.

