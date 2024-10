Peak oil, neboli ropný vrchol, byl po desetiletí brán jako hrozba pro světovou ekonomiku. Mělo jít o okamžik, kdy světová těžba ropy dosáhne maxima a následný pokles dodávek vyšponuje cenu kriticky důležité suroviny do nevídaných výšek.

Což by se velmi líbilo producentským zemím v čele s OPEC a Ruskem, ale současně by to bylo tvrdou ranou pro všechny ostatní.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Kdy má svět hltat nejvíc ropy a co přijde potom.

Jakou roli hraje Čína.

Co by podle šéfa Mezinárodní agentury pro energii mohl svět udělat s nečekanou „ropnou dividendou“.