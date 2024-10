Ohledně nelegální migrace státy Evropské unie přitvrzují už několik let. A tento přístup bude pokračovat – země unie chtějí co nejvíc žadatelů o azyl odvézt pryč, mimo své území. O co jde? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé...

Ředitelé Evropy