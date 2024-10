Je to taková změna nezměna, ozývalo se mezi lidovci na jejich sjezdu v Olomouci po zvolení Marka Výborného za šéfa strany. Ministr zemědělství, který povede KDU-ČSL, už jednou v jejím čele stál. V roce 2019 tehdy na funkci rezignoval poté, co mu náhle zemřela manželka. Staronový předseda před svými „bratry a sestrami“ deklaroval, že by lidovci neměli říkat lidem, jak mají žít. Klesající volební preference chce Výborný zvednout i lepším marketingem.

