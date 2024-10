Po levé ruce má ruskou pušku AK-47 obecně známou jako kalašnikov, po pravé americký model Ruger AR-556. První, inovovaný, pochází z 90. let, druhý, s kterým se střelcům zachází o poznání pohodlněji, z roku 2014. Rozdíl mezi nimi však působí, jako by byl nejméně 50 let. „Jednu vyráběli otroci, druhou lidé ve svobodném světě,“ líčí kanadský instruktor Kevin se svým ukrajinským kolegou Mishou ve střelnici kousek od hlavního ukrajinského města Kyjeva skupině českých investorů. Ti se minulý týden v zemi bojující s ruskou invazí účastnili druhého ročníku konference Invest in Bravery.

