Debata o státním rozpočtu na příští rok je naprosto šílená. A to jak z mikro-, tak z makropohledu. Přičemž ten druhý je samozřejmě ještě děsivější.

Mikropohled: Ministr financí vyprodukoval rozpočet, který je velmi, slušně řečeno, nerealistický. Obsahuje vybájené příjmy a vyretušované výdaje, obojí v celkovém objemu desítek miliard. A že to je prý jedno, protože to nakonec nějak vyjde. Je to zhruba, jako by se řeklo: Rozpočet středně velkého ministerstva sem, rozpočet středně velkého ministerstva tam.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Co je na českém rozpočtu na příští rok nejhorší.

Co by ministru financí Zbyňku Stanjurovi řekl John Maynard Keynes.

Kam naše rozpočtování může vést.