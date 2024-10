Investiční skupina PPF dokončila prodej 50 procent plus jedné akcie telekomunikační společnosti PPF Telecom Group (PPF Telecom) v Bulharsku, Maďarsku, Srbsku a na Slovensku skupině Emirates Telecommunication Group Company (e&). Finanční vypořádání transakce se skládá z platby 2,15 miliardy eur, v přepočtu přes 54 miliard korun, a bonusu až do výše 350 milionů eur. PPF to ve čtvrtek oznámila v tiskové zprávě.

Výsledkem je partnerství obou skupin v oblasti telekomunikací a vznik společnosti e& PPF Telecom Group (e& PPF Telecom), která se hodlá stát významným hráčem v tomto odvětví ve střední a východní Evropě.

