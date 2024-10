Pár týdnů před koncem roku hodlá Národní sportovní agentura (NSA) navýšit příjmy svých lidí. Z toho, co letos ušetřila na svém provozu, chce převést 10,8 milionu korun na zvýšení platů. Celkově by se tak rozpočet na platy zvedl o čtvrtinu. Agentura to zdůvodňuje tím, že její pracovníci mají nízké platy a je také potřeba zvýšit konkurenceschopnost organizace, která přiděluje sportovní dotace. Návrh na převod už prošel minulý týden vládou, teď jej bude ještě posuzovat sněmovní rozpočtový výbor.

