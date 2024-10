Jan Řežáb věřil, že start-up Time is Ltd. může být větším úspěchem, než jaký zažil se svým předchozím projektem Socialbakers. Zatímco tato firma se na podzim 2020 prodala téměř za 200 milionů dolarů, Time is Ltd. letos potichu skončil a Řežáb už rozjíždí další start-up.

Původní ambicí Time is Ltd. bylo měřit a analyzovat efektivitu a produktivitu práce v korporacích. Pomocí strojového učení a integrace dat ze softwarových nástrojů typu Slack, Trello, Google kalendář či Office 365 ukázat na slabá místa ve fungování větších pracovních kolektivů.

