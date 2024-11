Neexistuje jiný sport, který by mohl kdokoliv dělat prakticky kdykoliv, než běh. A tak běhám také, občas i závodně. Letos mám za sebou dva závodní půlmaratony: jeden v kopcích na Ještědu, druhý na silnici v Ústí nad Labem. Přes 21 kilometrů na zasněženém Ještědu mě navíc čeká znovu na začátku prosince. Pokud se nestane nic nepředvídatelného, dostanu se letos celkově přes 1300 zdolaných kilometrů.

Vím, není to nijak závratné množství, ale snad ani málo. I proto jsem si před nedávným rozhovorem s biochemikem a hobby maratoncem Alešem Dvořákem (naivně) myslel, že běhám a jím před výkonem a po něm správně. Tedy tak, aby moje tělo mohlo co nejlépe zregenerovat. Po interview už jsem si to úplně nemyslel. Proč?

Dvořák vedle toho, že běhá velké vzdálenosti, zkoumá na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy biochemické procesy v těle. Proto dobře ví, jak tělo při běhu reaguje a jak by se o něj měl člověk starat a co mu dopřávat. Napsal o tom i několik knih. Tak jsem se nechal poučit.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Proč se držet s bílkovinami při zemi.

Co jíst před během a po něm.

Co při běhu pít.

Proč nebrat hořčík při křečích.