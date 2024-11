Jan Lipavský má za sebou turbulentní období. Po devíti letech odešel – ne zrovna v dobrém – od Pirátů, kteří ukončili své vládní angažmá. Sám v kabinetu Petra Fialy pokračuje jako nestranický člen, netají se ale tím, že debaty o jeho politické budoucnosti probíhají. V rozhovoru s HN popisuje i to, jak se mu podařilo odvrátit scénář zavírání ambasád, který hrozil kvůli seškrtanému rozpočtu. „Dostal jsem jasný příslib, že situaci vyřešíme způsobem, abychom nemuseli k zavírání přistupovat,“ říká Lipavský.

Ještě než jste odešel od Pirátů, mluvil jste o tom, že je potřeba ze strany dostat komunisty a ultralevičáky. To zní, jako by ve vás to rozhodnutí zrálo delší dobu. Jak dlouho jste o něm tedy uvažoval?