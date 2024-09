I po nečekaném odvolání jejich předsedy Ivana Bartoše z ministerské pozice jsou Piráti formálně stále členy vlády Petra Fialy. Ve středu by se ještě měli jejich ministři také účastnit vládního zasedání. Od úterní tiskové konference v 15:30 hodin je však zřejmé, že se Piráti vracejí do role, která je do velké politiky vynesla. „Budeme tvrdou opozicí,“ slíbil také na dotaz HN šéf pirátských poslanců Jakub Michálek.

Právě on byl na zmíněné tiskovce, kdy se Piráti poprvé podrobněji vyjádřili k odvolání Bartoše z pozice ministra pro místní rozvoj kvůli nezvládnutí digitalizace stavebního řízení, nejvíc bojovně naladěný.

A zatímco Bartoš mluvil o překvapivém podrazu ze strany Fialy, se kterým si podle svých slov ještě v úterý ráno dal ruku na to, že bude ve vládě pokračovat, aby se tři hodiny nato po telefonu dozvěděl, že premiér změnil názor, podle Michálka o žádné velké překvapení nejde.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak se během úterý odehrál třaskavý pirátský konec ve Fialově vládě?

Bude Pirátům staronová opoziční role svědčit?

Přinese jim zpět ztracené voliče?

Měl by ve vládě skončit i koaliční partner Pirátů ze sněmovních voleb STAN – jak to tvrdí Piráti?