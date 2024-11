Vytvořit si finanční plán a postavit portfolio je teprve začátek investování. Následuje dlouhá dráha, během níž musí investor zajistit, aby se jeho mix aktiv, od akcií přes dluhopisy, nemovitosti či drahé kovy, držel původního plánu. Musí vývoj portfolia sledovat a upravovat ho tak, aby po letech nezjistil, že investuje třeba už jen do akcií a dluhopisy nehrají skoro žádnou roli. Proto musí pravidelně rebalancovat. Prošli jsme studie, které říkají, jak často nebo jakým způsobem tak činit, aby to bylo co nejefektivnější.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak často a za jakých podmínek je potřeba rebalancovat, aby to bylo nejlevnější.

Jak se liší přístup k rebalancování u lidí, kteří jsou na cestě k rentiérství, a u těch, kteří už jsou rentiéry.