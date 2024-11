Ve starých penzijních fondech dnes stále spoří dva miliony lidí a je v nich aktuálně přes 400 miliard korun. Zhodnocení těchto peněz zaostává za inflací, jejich hodnota tedy dlouhodobě klesá. Důvodem je zákonné pravidlo, které nedovoluje penzijním společnostem odvážněji investovat, skončit například některý rok v minusu a pak to klientům v lepších letech vynahradit.

Teď přicházejí penzijní experti s návrhem na změnu. Stávající pravidlo – kdy fondy nesmí v žádném jednotlivém roce prodělat – navrhují rozvolnit. Ideálně by fondy nesměly klientům prodělat v součtu za celé období spoření. Klienti by tak o jistotu neprodělku nepřišli a zároveň by jim společnosti mohly peníze lépe zhodnotit.

