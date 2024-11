Zdravotnictví čeká administrativní úleva – děti, které chodí do běžných sportovních kroužků, už nebudou muset každý rok dokládat potvrzení o své zdravotní způsobilosti. Rodičům to může ušetřit od 500 po 3000 korun ročně. Nově se budou povinné prohlídky týkat jen „nejvyšších“ úrovní sportu. Chválí si to i dětští lékaři, kterých je v Česku dlouhodobý nedostatek. Tělovýchovní doktoři se zase těší, že budou mít čas na složitější případy.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Proč se prohlídky ruší?

Co to znamená pro dětské lékaře?

Jakých sportovců se povinné lékařské prohlídky budou dál týkat?

Co to znamená pro rodiče?