Jet do typicky letních oblastí v zimě má mnoho výhod, které začínají nižšími cenami letenek, ubytování a končí menším počtem lidí v turistických cílech a specifickou atmosférou, již nemáte šanci v létě zažít.

Zimní dobrodošli

V Chorvatsku tráví Češi dovolenou velmi rádi. Ale proč jen tu letní? Určitě stojí za to poznat chorvatský advent, procházet se v zimě po jadranských plážích, vychutnat si starobylá města bez davů turistů nebo zažít pohádku v podobě sněhem pokrytých Plitvických jezer.

Zimní Chorvatsko vás v mnohém překvapí, například málokdo ví, že si v něm může i zalyžovat. Mezi nejlepší místa pro alpské lyžování v Chorvatsku patří Sljeme. Je také možné si zajet do blízkého Slovinska, do středisek Krvavec a Kranjska Gora. Spíše ale než pro lyžaře je zimní Chorvatsko ideální pro dobrodruhy a ty, kteří rádi poznávají přírodu a památky bez záplavy turistů na každém rohu.

Každé chorvatské město umí i v této sezoně překvapit. Za návštěvu stojí například druhé největší – Split, které se pyšní bohatou historií a pulzujícím životem. V létě přeplněné ulice vystřídá v zimě klidná atmosféra. Stále tu ale zůstává to, za čím jezdí turisté z celého světa – středomořská atmosféra a starobylé památky, jejichž dominantou je starořímský Diokleciánův palác ze 4. století. Ulice jsou téměř bez lidí, ceny za ubytování i služby příjemné a průměrné teploty se pohybují kolem 10 stupňů Celsia, nezřídka vyšplhají i výše.

Zimní Split má také další výhodu – město je skvělým výchozím bodem pro výlety do okolí, například do Omiše, Trogiru či k jezeru Peručko. Nezapomeňte se zastavit také v městečku Sinj a vylézt ke starověké pevnosti nad městem. Jedná se o náboženskou cestu, na jejímž vrcholu se nachází kostel Panny Sinjské Gospa Sinjska a jako bonus i nádherné výhledy do okolí.

Tip: Pokud byste chtěli ve Splitu strávit Štědrý den, rezervujte si štědrovečerní večeři dopředu v některé z místních restaurací. Jen pozor, většina zavírá kolem 19:00.

Letadlem do Zadaru

Za necelých devadesát minut a za méně než dva tisíce korun se můžete dostat z Prahy letecky do Zadaru, který je dalším žhavým chorvatským tipem. Listopad je pro jeho návštěvu ideální. Teploty jsou stále ucházející, ve městě ještě narazíte na turisty, ale oproti hektickému létu jich bude minimálně a vy budete mít prostor prozkoumat místní památky a romantické uličky. Výlet se dá navíc podniknout relativně levně. Místní MHD vás doveze z letiště přímo do přístavu, kde se můžete ubytovat v některém z apartmánů, za které byste v létě dali několikanásobně více. V Zadaru lze zažít také jeden z nejkrásnějších západů slunce, málokteré místo má takovou atmosféru jako zdejší přístav v podvečer. Ti, kteří chtějí ještě víc, se mohou vydat lodí na nedaleký ostrov Ugljan. Vše v klidu, pohodě a bez tlačenice turistů.

Tip: Nenechte si ujít dvoukilometrovou nádhernou cestu Karma. Táhne se podél pobřeží a je obklopená voňavými borovicemi. Říká se, že karma je zdarma, v Zadaru je skutečně zadara.

Marbella a slunečné pobřeží Costa del Sol

Jestli se toužíte v zimě vydat za sluncem, je Costa del Sol ideální. Slunných dnů tady bývá zhruba tři sta ročně a ohřejete se tu i v nejchladnějších měsících. Prosinec je sice, co se počasí týče, proměnlivý, ale kraťasy a tričko si do kufru určitě přibalte.

„Vždycky je násobně větší šance, že budete moct většinu dne strávit venku, ať už na golfovém hřišti, tenisovém kurtu, procházkou po promenádě se zastávkou na Cavu (španělský sekt – pozn. red.), výletem na kole nebo loďce,“ láká na jih Španělska Radmila Posadová ze společnosti SKA Reality, která prodává nemovitosti na pobřeží Costa del Sol.

V zimě najdete na oblíbených místech méně turistů, i když Marbella už několik let stabilně přichází o sezonnost, protože lidé se naučili cestovat mimo prázdninová období. „Vánoční trhy fungují ve všech městech na pobřeží a jsou hodně orientované na charitu. Města bývají krásně dekorovaná, jak výzdobou zahrad na veřejném prostranství, tak osvětlením. Den, kdy se vánoční výzdoba rozsvítí, bývá velkou událostí,“ popisuje zimní atmosféru Radmila Posadová, která žije ve španělské Marbelle téměř třicet let.

Návštěvníkům doporučuje nevynechat historická centra měst, jak Marbellu nebo Malagu, tak i dědinky typu Mijas a Benahavís. Navštívit můžete celou řadu kulturních akcí, koncertů a divadel. S batohem na zádech nebo na kole se nabízí vydat se také pár minut za město a vyrazit na krásnou cestu do vnitrozemí, hor a soutěsek, které vás dokonale překvapí.

„Důležité je vědět, že Vánoce tady končí až po Třech králích, historicky nosili dárky dětem právě oni a řada lidí to nadále dodržuje. Procesí v předvečer, tedy 5. ledna, je jedna z velkých vánočních událostí pro místní,“ říká Radmila Posadová.

Na Den španělské ústavy 6. prosince se tedy celá země přesune do pomalejšího módu à la rodina, přátelé a kolegové a naplno začne fungovat až po Třech králích. „A pro zajímavost, Španělky nepečou žádné cukroví, raději se schází s kamarádkami. Vaří se ale ve velkém, vzájemně se zvou a pořád je dům plný lidí,“ popisuje Posadová.

Pokud chcete ale přece jen zažít opravdovou zimu, stačí se podle Radmily Posadové vydat pár hodin cesty směrem Granada, kde je v horách Sierry Nevady sníh a dá se tu lyžovat až do jara. Prahnete‑li ale spíš po jiném druhu adrenalinu, vydejte se od Marbelly na druhou stranu, směr Gibraltar. Hned za ním na pobřeží Atlantiku můžete v zimních měsících surfovat, kitovat nebo se jen procházet v písečných dunách a objevovat místní majáky.

„Costa del Sol má neskutečnou kombinaci všeho a ničeho. Máme fajn pláže, ale ne nejlepší na světě. Krásné hory pár kilometrů od pobřeží, ale ne nejlepší a nejvyšší. Máme historii a architekturu opírající se o náboženství, ze kterého zbylo hodně dobrého v místním obyvatelstvu, ale téměř nikdo do kostela nechodí. Máme famózní gastronomii s místními produkty, které způsobují závislost. Jsme otevření vůči příchozím. Jsou tu skvělé podniky a sportovní akce v top obsazení,“ dodává Radmila Posadová.

Dopoledne Akropole, večer sjezdovka

Další zemí, kterou můžete bez obav procestovat i v chladnějších měsících, je Řecko. Dalo nám demokracii, filozofii i olympijské hry. Na jeho území najdete ty nejkrásnější antické památky světa. V létě tato země doslova praská pod náporem turistů. Jen vloni přilákala téměř 33 milionů zahraničních návštěvníků, kteří podle odhadů vygenerovali tržby ve výši 28,5 miliardy eur. Většina z nich zemi navštíví v letním období. Přitom se tato varianta nabízí i v nejchladnějších měsících. Zima v Řecku je tichá, romantická a kouzelná. Nabídne vám z jiného úhlu zemi bohů, mytologie a překrásných pláží, ale také zasněžených vrcholků hor. To vše levně a s menším počtem turistů.

Užít si Athény v zimě je velmi neobvyklé. Navíc je navštívíte v době, kdy se nemusíte tlačit ve frontách s dalšími turisty. Foto: Shutterstock

V zimě se můžete z Prahy vydat letecky například do Athén. Zažít hlavní město Řecka bez davů lidí a ulic plných odpadků určitě stojí za to. Malý počet turistů oceníte zejména při prohlídkách památek. Zvláště až budete prozkoumávat Akropoli, nejposvátnější místo v Athénách. Ideální lokalita, kde se ubytovat, je v blízkosti živé čtvrti Monastiraki. A zatímco v létě byste si za toto věhlasné místo museli pořádně připlatit, v zimě to váš rozpočet unese. Lokalita je vhodná pro ty, kteří si chtějí užít historickou atmosféru Athén, být blízko k hlavním památkám a poznat zdejší energický styl života. Monastiraki se nachází v srdci Athén a je z něj snadno možné dojít pěšky i k dalším hlavním atrakcím, jako je Akropole, Syntagma nebo Plaka. Za chvíli se z něj dostanete i na vrcholek Likavitou (v angličtině Lycabettus) s panoramatickým výhledem na antické památky.

A pokud si nedokážete zimní dovolenou představit bez sněhu, dobrou zprávou je, že Řecko má relativně dost lyžařských oblastí. Lyže či snowboard si můžete nasadit už dvě a půl hodiny poté, co vyjedete z Athén autem. Necelých 200 kilometrů severozápadně od hlavního města se nachází největší a nejznámější řecké lyžařské středisko Mount Parnassos s nádhernými výhledy do Korintského zálivu. Lyžařská sezona na hoře Parnassos obvykle trvá od prosince do dubna, v závislosti na sněhových podmínkách.

Zamilujte si zimní Balt

Celé polské pobřeží je zajímavé, ale jestli nějaké místo stojí za to navštívit právě v zimě, je to Gdaňsk se svými cihlovými domy, kouzelnými starými uličkami a vodními kanály. Směle konkuruje vyhlášeným evropským metropolím, je přirovnáván k dánské Kodani a v období adventu je jedno z nejstarších a největších polských měst doslova pohádkové. Zvláště pokud budete mít štěstí a bude zrovna pokryté sněhem. Vánoční trhy s dřevěnými stánky plnými ručně vyrobených dárků, vůně skořice a svařáku vytváří magickou atmosféru.

Procházku začněte na hlavní třídě v historickém centru. Dlouhé náměstí, známé jako Długa, je plné historických barevných budov ve stylu nizozemské renesance. V nich najdete obchody, restaurace nebo kavárny. Nechybí vánoční výzdoba ani pouliční umělci. Mile budete překvapeni i místními cenami. Postupně se pak přesuňte na romantické nábřeží Motlawy. Gdaňsk je plný historických budov a památek, za návštěvu určitě stojí dominanta města bazilika Nanebevzetí nejsvětější Panny Marie. Nejvíc vás ale pohltí zdejší atmosféra.

Polské Sopoty mají v zimních měsících díky velkému obsahu jódu ve vzduchu blahodárný účinek na dýchací soustavu. Navíc je tu otevřená celá řada restaurací a hotelů. Foto: archiv Miroslavy Kohoutové

Zimní Polsko má prostě něco do sebe. Vydat se můžete i do nedalekého lázeňského městečka Sopoty, projít se v něm po plážích Baltu a po nejdelším dřevěném mole v Evropě. „Polské Monte Carlo vyniká mírným klimatem městečka ležícího v Gdaňském zálivu a v zimě je ideálním místem pro procházky na slavné dřevěné molo s vysokou koncentrací jódu ve vzduchu,“ říká Pavel Trojan, ředitel české pobočky Polské turistické organizace, a připomíná, že v Sopotech v zimě funguje velké množství restaurací a hotelů všech kategorií, kde si své místo najde doslova každý.

V blízkosti dřevěného mola se nachází kluziště, na němž si máte možnost s rodinou zabruslit. A vynechat rozhodně nemůžete ani návštěvu zdejší architektonické zajímavosti, kterou je Křivý dům (Krzywy Domek). Je postavený podle projektu architektů Szczepana Szotyńského, Malgorzaty Kruzsko‑Szotyńské a Leszka Zaleského jr. Dům patří mezi jedny z hlavních atrakcí města, je jednou z nejfotografovanějších budov v celém Polsku a podle CNN a portálu Village of Joy patří mezi nejpodivnější budovy světa.

Ředitel české pobočky Polské turistické organizace dále doporučuje navštívit zimní Kolobřeh. Město v Západním Pomořansku leží při ústí řeky Parsęta do Baltského moře. „Největší polské přímořské lázně nabízejí největší počet lůžek v celém Polsku. Zimní pobyt u otevřeného moře je plný silného větru, který ale zvláště po bouřích skvěle působí na dýchací orgány díky vysoké koncentraci jódu,“ říká Pavel Trojan a dodává: „Kolobřeh má nejdelší promenádu u polského Baltu, v délce čtyř kilometrů, nad čímž zajásají především milovníci procházek podél mořského pobřeží.“

Tip: Pro mix úžasného jídla a romantiky se v Sopotech zastavte v restauraci Meridian Molo, která stojí na nejdelším dřevěném mole v Evropě.

