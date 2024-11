Na 50 tisíc vojáků shromáždili Rusové, aby vytlačili Ukrajince z ruského území u Kurska. Zároveň postupují ruské jednotky na Donbase a podle posledních zpráv chystají útok i v Záporoží. Vypadá to, jako by se ruský prezident Vladimir Putin chystal obsadit, co se dá, než znovuzvolený Donald Trump nastoupí do Bílého domu a začne tlačit na uzavření příměří.

„Vojenská situace je celkově kritická, ale zatím není katastrofální. Hlavním problémem ukrajinské armády je nyní nedostatek živé síly, především pěchoty v první linii, a to je třeba rychle napravit. Ukrajinské síly na frontové linii jsou poměrně vyčerpané, klíčové tedy je, zda Kyjev dokáže na frontu poslat nějaké zálohy,“ řekl v rozhovoru HN Franz-Stefan Gady, analytik think-tanku International Institute for Strategic Studies, který minulý týden organizoval první Prague Defence Summit, konferenci hlavně expertů na obranu.

